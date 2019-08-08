«Значит»: запятая нужна или нет?

Автор На чтение 3 мин. Опубликовано
Правила пунктуации со словом "значит"

«Значит» – слово, при употреблении которого нередко возникают сомнения на письме. Когда слово «значит» выделяется запятыми, а когда они не нужны, как употребить это слово, чтобы не ошибиться, — об этом поговорим в статье.

Содержание
  1. Часть речи и роль в предложении
  2. Когда запятая ставится?
  3. Когда запятая не ставится?
  4. Примеры употребления
  5. «а значит»
  6. «так значит»
  7. «надо значит надо»
  8. «что значит»
  9. «а это значит что»
  10. «и значит»
  11. «это значит»

Часть речи и роль в предложении

Слово в предложении может выполнять разные роли:

1 В роли вводного слова служит для связи мыслей и последовательности в предложении. Его можно заменить на синонимы:

Значит, мы будем жить в этом доме?

Или:

Выходит, мы будем жить в этом доме?

2 Являясь союзом, слово соединяет части сложного предложения и может быть заменено на слова-синонимы:

  • «следовательно»,
  • «таким образом»,
  • «поэтому».

Мама сегодня в хорошем настроении, значит, на ужин будет что-нибудь вкусненькое.

Или:

Мама сегодня в хорошем настроении, поэтому на ужин будет что-нибудь вкусненькое.

Также союз «значит» может быть частью составных союзов «если… значит» и «раз… значит».

Если вы не зайдёте к нам на чай, значит, мне придётся выкинуть мамин пирог.

3 Может выступать в связке со сказуемым, выраженным инфинитивом. В этом случае его можно заменить на «это», «есть».

Как выражался мой дедушка: понять - значит простить. 

4 Может само быть сказуемым, выраженным глаголом. К нему можно задать вопрос «что делает?».

Дочка подбежала ко мне вечером и спросила, что значит слово “прокрастинация”.

От подлежащего «слово» можно задать вопрос «что делает?» — значит.

Когда запятая ставится?

1 В качестве вводного слова всегда выделяется запятыми.

Значит, ваше предложение еще в силе?

Вы уже уезжаете, значит?

Так ты, значит, всё-таки женишься?

Важно! Если слово стоит в конце обособленного оборота, то запятыми выделяется только оборот.

Марья Ивановна, моя бабушка значит, была женщиной крупной и добродушной.

2 В роли союза, соединяющего части сложного предложения, а также в составе союзов «раз… значит» и «если… значит», слово также обособляется с двух сторон.

Сегодня сестра собрала много яблок, значит, мы сможем приготовить варенье.

Раз мы получили от него письмо, значит, он живой.

Если мы свернули с дороги, значит, точно заблудились.

Важно! Если слово соседствует с сочинительными союзами «и», «а», «но», «да» и т.д., то между ними запятая не нужна.

Какой сегодня замечательный день, а значит, мы пойдем гулять!

Когда запятая не ставится?

1 Если слово выступает в роли сказуемого, то запятыми оно не обособляется.

Твоё обещание для меня больше ничего не значит.

2 Вступая в связь с глаголом-инфинитивом слово «значит» требует перед собой постановки тире, после слова знаки препинания не ставятся.

Подниматься по карьерной лестнице - значит жертвовать личным временем и семейными отношениями.

Примеры употребления

«а значит»

Она верила в его невиновность, а значит, так и было.

«так значит»

Так значит, пойдем в театр?

«надо значит надо»

Если отец сказал надо, значит, надо.

«что значит»

Девушка переехала в другой город, что, значит, находится в 100 километрах от её села. — вводное слово

Что значит, ты не сможешь прийти? — сказуемое

«а это значит что»

Правда нашей стороне, а это значит, что рано или поздно мы победим.

«и значит»

У меня уже есть нужная сумма, и значит, скоро я смогу купить дом своей мечты.

«это значит»

Виктория ушла на свидание, это значит, что к ужину её можно не ждать.

запятая тире
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  1. Аватар
    Анна

    Прочитав статью, поняла что практически не знаю русского языка. В школе вроде не плохо училась , значит, учителя не донесли. Ох, проверьте пожалуйста, правильно поставила запятую?
    Ну а если серьёзно, то учиться никогда не поздно. После школы что-то забывается, знаниями редко пользуешься или я ищу оправдания для себя?
    То как преподают в сегодняшних школах, меня бы отчислили, потому что я ничегошеньки не понимаю.

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    1. Аватар
      Михаил

      Анна, с постановкой запятых при слове «значит» вы не ошиблись. А вот перед союзом «что» в первом же предложении запятую пропустили. Наречие «неплохо» во втором предложении в данном случае пишется слитно (можно заменить синонимом «хорошо»). После слова «училась» и последующей запятой не нужен пробел. Мы отделяем пробелами запятые и следующие после них слова. Также слово «пожалуйста» необходимо с обеих сторон выделить запятыми. Перед союзом «или» также требуется запятая. Так как разделяются две грамматические основы: «редко пользуешься» и «я ищу». Перед словом «как» тоже требуется запятая: «То, как преподают в сегодняшних школах…» И также присутствует речевая ошибка: «То, как преподают в сегодняшних школах, меня бы отчислили» — это оборот типа «моя твоя не понимать».

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  2. Аватар
    Юлия

    Прекрасный сайт, очень полезная информация. Сохраню в закладках.

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  3. Аватар
    Вера

    Здравствуйте. Не пойму в моем случае нужен ли знак препинания или нет:
    С неба падает звезда, что значит кто-то загадывает желание.

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    1. Анастасия Карандашова
      Анастасия Карандашова

      Здравствуйте, Вера!
      В Вашем предложении запятая нужна после «значит». В данном случае это сказуемое, после которого начинается придаточное предложение. Здесь опущен союз «что», поэтому роль слова «значит» не совсем ясна.
      Если же вернём союз на его место, что получим: «С неба падает звезда, что значит, что кто-то загадывает желание».

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