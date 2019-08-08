«Значит» – слово, при употреблении которого нередко возникают сомнения на письме. Когда слово «значит» выделяется запятыми, а когда они не нужны, как употребить это слово, чтобы не ошибиться, — об этом поговорим в статье.

Часть речи и роль в предложении

Слово в предложении может выполнять разные роли:

1 В роли вводного слова служит для связи мыслей и последовательности в предложении. Его можно заменить на синонимы:

Значит, мы будем жить в этом доме? Или: Выходит, мы будем жить в этом доме?

2 Являясь союзом, слово соединяет части сложного предложения и может быть заменено на слова-синонимы:

«следовательно»,

«таким образом»,

«поэтому».

Мама сегодня в хорошем настроении , значит, на ужин будет что-нибудь вкусненькое. Или: Мама сегодня в хорошем настроении , поэтому на ужин будет что-нибудь вкусненькое.

Также союз «значит» может быть частью составных союзов «если… значит» и «раз… значит».

Если вы не зайдёте к нам на чай , значит, мне придётся выкинуть мамин пирог.

3 Может выступать в связке со сказуемым, выраженным инфинитивом. В этом случае его можно заменить на «это», «есть».

Как выражался мой дедушка: понять - значит простить.

4 Может само быть сказуемым, выраженным глаголом. К нему можно задать вопрос «что делает?».

Дочка подбежала ко мне вечером и спросила, что значит слово “прокрастинация”. От подлежащего «слово» можно задать вопрос «что делает?» — значит.

Когда запятая ставится?

1 В качестве вводного слова всегда выделяется запятыми.

Значит, ваше предложение еще в силе?

Вы уже уезжаете , значит ?

Так ты , значит, всё-таки женишься?

Важно! Если слово стоит в конце обособленного оборота, то запятыми выделяется только оборот. Марья Ивановна , моя бабушка значит, была женщиной крупной и добродушной.

2 В роли союза, соединяющего части сложного предложения, а также в составе союзов «раз… значит» и «если… значит», слово также обособляется с двух сторон.

Сегодня сестра собрала много яблок , значит, мы сможем приготовить варенье.

Раз мы получили от него письмо , значит, он живой.

Если мы свернули с дороги , значит, точно заблудились.

Важно! Если слово соседствует с сочинительными союзами «и», «а», «но», «да» и т.д., то между ними запятая не нужна. Какой сегодня замечательный день , а значит, мы пойдем гулять!

Когда запятая не ставится?

1 Если слово выступает в роли сказуемого, то запятыми оно не обособляется.

Твоё обещание для меня больше ничего не значит .

2 Вступая в связь с глаголом-инфинитивом слово «значит» требует перед собой постановки тире, после слова знаки препинания не ставятся.

Подниматься по карьерной лестнице - значит жертвовать личным временем и семейными отношениями.

Примеры употребления

«а значит»

Она верила в его невиновность , а значит, так и было.

«так значит»

Так значит, пойдем в театр?

«надо значит надо»

Если отец сказал надо, значит, надо .

«что значит»

Девушка переехала в другой город , что, значит, находится в 100 километрах от её села. — вводное слово

Что значит , ты не сможешь прийти? — сказуемое

«а это значит что»

Правда нашей стороне , а это значит, что рано или поздно мы победим.

«и значит»

У меня уже есть нужная сумма , и значит, скоро я смогу купить дом своей мечты.

«это значит»