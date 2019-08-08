«Значит» – слово, при употреблении которого нередко возникают сомнения на письме. Когда слово «значит» выделяется запятыми, а когда они не нужны, как употребить это слово, чтобы не ошибиться, — об этом поговорим в статье.
Часть речи и роль в предложении
Слово в предложении может выполнять разные роли:
1 В роли вводного слова служит для связи мыслей и последовательности в предложении. Его можно заменить на синонимы:
- «следовательно»,
- «выходит»,
- «стало быть».
Значит,мы будем жить в этом доме?
Или:
Выходит,мы будем жить в этом доме?
2 Являясь союзом, слово соединяет части сложного предложения и может быть заменено на слова-синонимы:
- «следовательно»,
- «таким образом»,
- «поэтому».
Мама сегодня в хорошем настроении
, значит,на ужин будет что-нибудь вкусненькое.
Или:
Мама сегодня в хорошем настроении
, поэтомуна ужин будет что-нибудь вкусненькое.
Также союз «значит» может быть частью составных союзов «если… значит» и «раз… значит».
Есливы не зайдёте к нам на чай
, значит,мне придётся выкинуть мамин пирог.
3 Может выступать в связке со сказуемым, выраженным инфинитивом. В этом случае его можно заменить на «это», «есть».
Как выражался мой дедушка: понять
- значитпростить.
4 Может само быть сказуемым, выраженным глаголом. К нему можно задать вопрос «что делает?».
Дочка подбежала ко мне вечером и спросила, что
значитслово “прокрастинация”.
От подлежащего «слово» можно задать вопрос «что делает?» — значит.
Когда запятая ставится?
1 В качестве вводного слова всегда выделяется запятыми.
Значит,ваше предложение еще в силе?
Вы уже уезжаете
, значит?
Так ты
, значит,всё-таки женишься?
Важно! Если слово стоит в конце обособленного оборота, то запятыми выделяется только оборот.
Марья Ивановна
, моя бабушка значит,была женщиной крупной и добродушной.
2 В роли союза, соединяющего части сложного предложения, а также в составе союзов «раз… значит» и «если… значит», слово также обособляется с двух сторон.
Сегодня сестра собрала много яблок
, значит,мы сможем приготовить варенье.
Размы получили от него письмо
, значит,он живой.
Еслимы свернули с дороги
, значит,точно заблудились.
Когда запятая не ставится?
1 Если слово выступает в роли сказуемого, то запятыми оно не обособляется.
Твоё обещание для меня больше ничего не
значит.
2 Вступая в связь с глаголом-инфинитивом слово «значит» требует перед собой постановки тире, после слова знаки препинания не ставятся.
Подниматься по карьерной лестнице
- значитжертвовать личным временем и семейными отношениями.
Примеры употребления
«а значит»
Она верила в его невиновность
, а значит,так и было.
«так значит»
Так значит,пойдем в театр?
«надо значит надо»
Если отец сказал
надо, значит, надо.
«что значит»
Девушка переехала в другой город
, что, значит,находится в 100 километрах от её села. — вводное слово
Что значит, ты не сможешь прийти? — сказуемое
«а это значит что»
Правда нашей стороне
, а это значит, чторано или поздно мы победим.
«и значит»
У меня уже есть нужная сумма
, и значит,скоро я смогу купить дом своей мечты.
«это значит»
Виктория ушла на свидание
, это значит,что к ужину её можно не ждать.
Прочитав статью, поняла что практически не знаю русского языка. В школе вроде не плохо училась , значит, учителя не донесли. Ох, проверьте пожалуйста, правильно поставила запятую?
Ну а если серьёзно, то учиться никогда не поздно. После школы что-то забывается, знаниями редко пользуешься или я ищу оправдания для себя?
То как преподают в сегодняшних школах, меня бы отчислили, потому что я ничегошеньки не понимаю.
Анна, с постановкой запятых при слове «значит» вы не ошиблись. А вот перед союзом «что» в первом же предложении запятую пропустили. Наречие «неплохо» во втором предложении в данном случае пишется слитно (можно заменить синонимом «хорошо»). После слова «училась» и последующей запятой не нужен пробел. Мы отделяем пробелами запятые и следующие после них слова. Также слово «пожалуйста» необходимо с обеих сторон выделить запятыми. Перед союзом «или» также требуется запятая. Так как разделяются две грамматические основы: «редко пользуешься» и «я ищу». Перед словом «как» тоже требуется запятая: «То, как преподают в сегодняшних школах…» И также присутствует речевая ошибка: «То, как преподают в сегодняшних школах, меня бы отчислили» — это оборот типа «моя твоя не понимать».
Прекрасный сайт, очень полезная информация. Сохраню в закладках.
Здравствуйте. Не пойму в моем случае нужен ли знак препинания или нет:
С неба падает звезда, что значит кто-то загадывает желание.
Здравствуйте, Вера!
В Вашем предложении запятая нужна после «значит». В данном случае это сказуемое, после которого начинается придаточное предложение. Здесь опущен союз «что», поэтому роль слова «значит» не совсем ясна.
Если же вернём союз на его место, что получим: «С неба падает звезда, что значит, что кто-то загадывает желание».